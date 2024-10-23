Ярмоленко, Пихаленок и еще два игрока не помогут Динамо в матче против Ромы в ЛЕ

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский рассказал о кадровых расходах "бело-синих" накануне мата против римской Ромы. Специалист заявил, что несколько игроков не смогут помочь команде.

Читай также: Рома - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

– Кто завтра из состава вашей команды не сможет сыграть?

– Состав на игру вы узнаете завтра. Но точно не сыграет Ярмоленко. Мы все сегодня поздравили его с 35-летием, однако, к сожалению, травма не позволяет ему сыграть завтра. Пихаленок, Шепелев и Себальос тоже точно нам не помогут нам в завтрашнем матче, - заявил Шовковский.

Напомним, матч Рома – Динамо состоится завтра, 24 октября. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!