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Ярмоленко, Пихаленок и еще два игрока не помогут Динамо в матче против Ромы в ЛЕ

Киевляне столкнулись с кадровыми потерями.
Сегодня, 21:01
Александр Шовковский / Getty Images
Александр Шовковский / Getty Images

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский рассказал о кадровых расходах "бело-синих" накануне мата против римской Ромы. Специалист заявил, что несколько игроков не смогут помочь команде.

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– Кто завтра из состава вашей команды не сможет сыграть?

– Состав на игру вы узнаете завтра. Но точно не сыграет Ярмоленко. Мы все сегодня поздравили его с 35-летием, однако, к сожалению, травма не позволяет ему сыграть завтра. Пихаленок, Шепелев и Себальос тоже точно нам не помогут нам в завтрашнем матче, - заявил Шовковский.

Напомним, матч Рома – Динамо состоится завтра, 24 октября. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Ярмоленко Александр Шовковский ФК Динамо

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