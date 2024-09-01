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Рома подпишет экс-защитника Атлетико Мадрид

Марио Эрмосо сменит клубную прописку.
Сегодня, 16:02
Марио Эрмосо / Getty Images
Марио Эрмосо / Getty Images

Итальянская Рома нашла возможность усилить линию защиты несмотря на завершение трансферного окна.

Как сообщает Фабрицио Романо, в стан «волков» переберется Марио Эрмосо. Переход состоится на правах свободного агента.

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Испанский центрбек подпишет контракт на три года. Финансовые детали остаются неизвестными.

Ранее Эрмосо выступал за Атлетико, но этим летом его контракт подошел к завершению.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома атлетико мадрид

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