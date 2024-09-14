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Милан - Венеция 4:0: обзор матча и результат игры 14.09.2024

"Россонери" в четвертом туре разгромили последнюю команду чемпионата.
Вчера, 23:48
Милан победил Венецию / Getty Images
Милан победил Венецию / Getty Images

В субботу, 14 сентября, Милан принимал на своем поле Венецию в рамках четвертого тура итальянской Серии А.

"Россонери" после неудачного старта в чемпионате из двух ничьих и поражения наконец-то одержали первую победу под руководством нового главного тренера Паулу Фонсеки, разгромив последнюю команду первенства со счетом 4:0.

Источник: Getty Images

Милан уже после получаса игры снял все вопросы об итоговом победителе противостояния, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. Тео Эрнандес открыл счет на второй минуте, его начинание поддержал Юссуф Фофана, а после Кристиан Пулишич и Тэмми Абрахам с пенальти установили, как оказалось, окончательный результат.

Источник: Getty Images

Во втором тайме Венеции удалось забить, но после консультации в VAR гол был отменен из-за фола, который ему предшествовал. В итоге гости остались не только без взятия ворот, но и с удалением, поскольку Николусси Кавилья получил вторую желтую за это нарушение.

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Милан набрал пять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Венеция же с одним баллом осталась на последней позиции.

Статистика матча Милан - Венеция четвертого тура чемпионата Италии

Милан - Венеция 4:0

Голы: Эрнандес, 2, Фофана, 16, Пулишич, 25 (пен.), Абрахам, 29 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 2.40 - 0.43
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 12 - 7
Удары в створ: 8 - 1
Угловые: 6 - 1
Фолы: 11 - 11
Атаки: 98 - 61

Милан: Меньян - Роял, Габбия, Павлович, Эрнандес - Рейндерс (Окафор, 63), Фофана (Дзероли, 79) - Пулишич (Чуквуэзе, 79), Лофтус-Чик, Леау (Мората, 64) - Абрахам (Муса, 74).

Венеция: Йоронен - Идзес, Свобода, Шингтьенн - Кандела, Николусси Кавилья, Дункан (Думбия, 65), Дзампано (Карбони, 89) - Ористанио (Ебоа, 65), Бузио (Кофод Андерсен, 79) - Похьянпало (Раймондо, 79).

Предупреждения: Габбия - Николусси Кавилья, Шингтьенн.

Удаление: Николусси Кавилья, 73.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан чемпионат Италии Серия А Венеция

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