Эмполи - Ювентус 0:0: обзор матча и результат игры 14.09.2024

Туринская команда еще не пропускала в чемпионате, но второй тур подряд не может выиграть.

В субботу, 14 сентября, Ювентус в рамках четвертого тура Серии А встречался на выезде с Эмполи.

Подопечные Тьяго Мотты не смогли справиться с неплохо стартовавшим в нынешнем чемпионате одним из аутсайдеров прошлого сезона, завершив противостояние вничью 0:0.

Источник: Getty Images

Ювентус остается единственной командой, которая еще не пропускала в текущем чемпионате, но эта нулевая ничья стала второй подряд. "Бьянконери" набрали восемь очков в четырех матчах и пока поднялись на вершину турнирной таблицы Серии А.

Эмполи продолжает идти без поражений, имея в своем активе победу и три ничьи. "Адзурри" с шестью баллами занимают седьмую позицию.

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Статистика матча Эмполи - Ювентус четвертого тура чемпионата Италии

Эмполи - Ювентус 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.38 - 0.88

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 5 - 16

Удары в створ: 3 - 3

Угловые: 4 - 8

Фолы: 11 - 11

Атаки: 80 - 158

Эмполи: Васкес - Гогличидзе, Исмайли, Вити - Гьяси, Грасси (Анжорин, 77), Хендерсон (Хаас, 90), Малех, Пеццелла - Эспозито (Эконг, 77) - Коломбо (Пеллегри, 63).

Ювентус: Перин - Калулу, Бремер, Гатти, Камбьязо - Локателли (Тюрам, 66), Луис (Фаджоли, 67) - Гонсалес (Мбангула, 67), Копмейнерс, Йылдыз (Веа, 67) - Влахович.

Предупреждения: Пеллегри - Бремер, Тюрам.

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