iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эмполи - Ювентус 0:0: обзор матча и результат игры 14.09.2024

Туринская команда еще не пропускала в чемпионате, но второй тур подряд не может выиграть.
Сегодня, 20:59
Эмполи и Ювентус сыграли вничью / Getty Images
Эмполи и Ювентус сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 14 сентября, Ювентус в рамках четвертого тура Серии А встречался на выезде с Эмполи.

Подопечные Тьяго Мотты не смогли справиться с неплохо стартовавшим в нынешнем чемпионате одним из аутсайдеров прошлого сезона, завершив противостояние вничью 0:0.

Источник: Getty Images

Ювентус остается единственной командой, которая еще не пропускала в текущем чемпионате, но эта нулевая ничья стала второй подряд. "Бьянконери" набрали восемь очков в четырех матчах и пока поднялись на вершину турнирной таблицы Серии А.

Эмполи продолжает идти без поражений, имея в своем активе победу и три ничьи. "Адзурри" с шестью баллами занимают седьмую позицию.

Читай также: Болонья перед матчем с Шахтером едва не проиграла новичку Серии А

Статистика матча Эмполи - Ювентус четвертого тура чемпионата Италии

Эмполи - Ювентус 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.38 - 0.88
Владение мячом: 34% - 66%
Удары: 5 - 16
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 4 - 8
Фолы: 11 - 11
Атаки: 80 - 158

Эмполи: Васкес - Гогличидзе, Исмайли, Вити - Гьяси, Грасси (Анжорин, 77), Хендерсон (Хаас, 90), Малех, Пеццелла - Эспозито (Эконг, 77) - Коломбо (Пеллегри, 63).

Ювентус: Перин - Калулу, Бремер, Гатти, Камбьязо - Локателли (Тюрам, 66), Луис (Фаджоли, 67) - Гонсалес (Мбангула, 67), Копмейнерс, Йылдыз (Веа, 67) - Влахович.

Предупреждения: Пеллегри - Бремер, Тюрам.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус эмполи чемпионат Италии Серия А

Статьи по теме

Болонья перед матчем с Шахтером едва не проиграла новичку Серии А Болонья перед матчем с Шахтером едва не проиграла новичку Серии А
Довбик рискует пропустить ближайший матч Ромы Довбик рискует пропустить ближайший матч Ромы
"Замечательный формат, но он добавляет работы": Пушич высказался об обновленной Лиге чемпионов "Замечательный формат, но он добавляет работы": Пушич высказался об обновленной Лиге чемпионов
"Это просто танец": Форвард немецкого топ-клуба отпраздновал гол, приспустив шорты перед болельщиками "Это просто танец": Форвард немецкого топ-клуба отпраздновал гол, приспустив шорты перед болельщиками
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи МЮ, Ливерпуля, Челси, Реала, Ювентуса, Милана, Баварии и поединки в УПЛ
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:59
"Замечательный формат, но он добавляет работы": Пушич высказался об обновленной Лиге чемпионов
Европа22:36
"Это просто танец": Форвард немецкого топ-клуба отпраздновал гол, приспустив шорты перед болельщиками
Теннис22:30
Кубок Дэвиса: Украина уступила Израилю в матчевом противостоянии Первой мировой группы
Европа21:59
Эвертон Миколенко повторил антидостижение Борнмута
Европа21:45
Бавария на выезде разнесла новичка Бундеслиги
Европа21:36
Эвертон проиграл Астон Вилле, побеждая в два мяча
Европа20:59
Забарный в старте на матч Борнмут - Челси, Мудрик - в запасе
Европа20:59
Ювентус не справился в гостях с Эмполи
Киберспорт20:34
The International 2024: Liquid победили в финале верхней сетки, Falcons играют с Tundra в полуфинале нижней
Украина20:30
УПЛ: Шахтер разгромил Карпаты, Динамо обыграло Зарю, победа Черноморца над Ингульцом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK