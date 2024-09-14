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Комо - Болонья 2:2: обзор матча и результат игры 14.09.2024

Соперник "горняков" в Лиге чемпионов все еще не может выиграть в национальном первенстве.
Сегодня, 18:12
Комо и Болонья сыграли вничью / Getty Images
Комо и Болонья сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 14 сентября, Комо принимал на своем поле Болонью в рамках четвертого тура Серии А.

Ближайший соперник Шахтера в Лиге чемпионов по ходу встречи уступал новичку высшего дивизиона в два мяча, но сумел совершить камбэк и спасся от поражения в компенсированное время.

Уже в начале поединка Комо получил преимущество после автогола Николо Казале, а во втором тайме благодаря результативному удару Патрика Кутроне хозяева поля удвоили счет. Тем не менее ближе к концу встречи Сантьяго Кастро сократил отставание, а на первой добавленной минуте Сэмюэл Илинг-Джуниор добыл для "россоблу" ничью.

Источник: Getty Images

Комо был близок к первой победе в Серии А, но пока взял лишь второй балл. Болонья под руководством нового главного тренера Винченцо Итальяно также не может выиграть в четырех матчах нынешнего чемпионата - три ничьих при одном поражении.

В среду, 18 сентября, "россоблу" стартуют в Лиге чемпионов домашним матчем против Шахтера. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Статистика матча Комо - Болонья четвертого тура чемпионата Италии

Комо - Болонья 2:2

Голы: Казале, 5 (аг), Кутроне, 53 - Кастро, 76, Илинг-Джуниор, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 1.31 - 1.74
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 13 - 12
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 4 - 3
Фолы: 16 - 12
Атаки: 90 - 115

Комо: Аудеро - Йовине, Кемпф, Доссена (Гольданига, 67), Морено - Роберто (Браунедер, 88), Перроне - Стрефецца (Маццителли, 88), Нико Пас, Фадера (Да Кунья, 78) - Кутроне (Белотти, 78)

Болонья: Скорупски - Пош, Беукема, Казале (Лукуми, 80), Миранда - Фройлер, Эбишер (Фаббиан, 46), Побега - Орсолини (Кастро, 63), Даллинга (Илинг-Джуниор, 63), Одгор (Ндое, 80)

Предупреждения: Йовин, Морено - Побега.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болонья чемпионат Италии Серия А Комо

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