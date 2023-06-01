iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Ромы высказался о поражении в финале Лиги Европы

Крис Смоллинг разочарован исходом поединка.
Сегодня, 10:29
Крис Смоллинг / Getty Images
Крис Смоллинг / Getty Images

Центрбэк итальянской Ромы Крис Смоллинг поделился мыслями о проигранном финале Лиги Европы против Севильи.

По словам Смоллинга, все футболисты столичного клуба были сильно расстроены таким исходом встречи.

"Большое разочарование. Обидно проигрывать по пенальти. Это лотерея. Мы были нацелены на победу и отдали все силы на поле.

Сейчас все расстроены и разочарованы, мы упорно бились на пути к этому финалу. Нелегко смотреть, как празднуют другие. Это надолго останется в памяти.

В следующем сезоне надо попробовать снова. Моуринью очень гордился нами после матча. Он сказал, что мы должны быть сильными, потому что мы побеждаем и проигрываем вместе", - заявил футболист.

Напомним, ранее на поражение в финале Лиги Европы отреагировал Жозе Моуринью.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Крис Смоллинг

Статьи по теме

Один провалился - осталось двое: кто станет первым обладателем трех Еврокубков Один провалился - осталось двое: кто станет первым обладателем трех Еврокубков
Севилья - победитель Лиги Европы сезона-2022/23 Севилья - победитель Лиги Европы сезона-2022/23
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Пеллегрини - о Роме: Терпеть и больше бегать ради своей команды не значит ставить автобус Пеллегрини - о Роме: Терпеть и больше бегать ради своей команды не значит ставить автобус
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа14:30
Один провалился - осталось двое: кто станет первым обладателем трех Еврокубков
Бокс14:28
Райан Гарсия жестко отреагировал на желание промоутера устроить ему бой с Пакьяо
Теннис13:50
Ангелина Калинина вылетела с Ролан Гаррос в парном разряде
Теннис13:35
Ролан Гаррос (WTA): Свитолина вышла в третий круг, Калинина покинула парный разряд
Европа13:30
Легендарный футболист Наполи объявил о завершении карьеры
Теннис13:25
Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Свитолина получила соперницу в третьем круге, Ангелина Калинина вылетела из парного турнира
Футбол13:22
Главный тренер Марселя Малиновского покинет клуб
Бокс13:15
Кроуфорд отреагировал на поражение Ломаченко в бою с Хэйни
Футбол12:58
Манчестер Юнайтед попытается подписать лучшего бомбардира квалификации к ЧЕ-2024
Бокс12:50
Потенциальный соперник Ломаченко может провести бой с легендой бокса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK