Защитник Ромы высказался о поражении в финале Лиги Европы

Центрбэк итальянской Ромы Крис Смоллинг поделился мыслями о проигранном финале Лиги Европы против Севильи.

По словам Смоллинга, все футболисты столичного клуба были сильно расстроены таким исходом встречи.

"Большое разочарование. Обидно проигрывать по пенальти. Это лотерея. Мы были нацелены на победу и отдали все силы на поле.

Сейчас все расстроены и разочарованы, мы упорно бились на пути к этому финалу. Нелегко смотреть, как празднуют другие. Это надолго останется в памяти.

В следующем сезоне надо попробовать снова. Моуринью очень гордился нами после матча. Он сказал, что мы должны быть сильными, потому что мы побеждаем и проигрываем вместе", - заявил футболист.

Напомним, ранее на поражение в финале Лиги Европы отреагировал Жозе Моуринью.