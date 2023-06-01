Моуринью оценил поражение Ромы в финале Лиги Европы

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью высказался по поводу поражения от Севильи (1:1, 1:4 – пенальти) в финале Лиги Европы.

По словам португальца, он гордится своей командой, однако каждый из них сильно расстроен.

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"Мы относимся ко всему серьезно: не задираем нос, много работаем. Все реагируют по-разному: кто-то плачет, кто-то - нет. Сейчас всем нам очень грустно, со слезами или без них. Отличный матч, отличный финал - насыщенный, яркий.

Я выиграл пять финалов, а этот проиграл, но возвращаюсь домой с высоко поднятой головой. Ребята отдали все", - отметил Моуринью.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Севилья - Рома.