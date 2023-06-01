Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы 31.05.2023

В среду, 31 мая, на Пушкаш-арене в Будапеште проходит финальный матч Лиги Европы между Севильей и Ромой.

На 35-й минуте Пауло Дибала точным ударом в нижний угол ворот Буну открыл счет в матче. Автором результативной передачи стал защитник Джанлука Манчини.

Однако испанцам удалось отыграться уже в начале второго тайма. Манчини снова стал героем момента, но теперь уже для Севильи, отправив мяч в собственные ворота.

Вашему вниманию видео гола матча Севилья - Рома в финале Лиги Европы:

Севилья - Рома 1:1

Гол: Дибала, 35 - Манчини (автогол), 55

Севилья: Буну - Навас, Баде, Гудель, Теллес - Ракитич, Фернандо, Окампос, Оливер Торрес (Сусо, 46), Хиль (Ламела, 46) - Эн-Несири.

Рома: Руй Патрисиу - Смоллинг, Манчини, Рожер - Челик, Спинаццола, Матич, Кристанте, Пеллегрини - Дибала (Вейналдум, 68), Абрахам (Белотти, 75).