Тренер Севильи оценил победу в финале Лиги Европы

Главный тренер Севильи Хосе Луис Мендилибар поделился эмоциями после победы над Ромой (1:1, 4:1 - по пенальти) в финале Лиги Европы.

По словам специалиста, итальянский клуб лучше начал игру, однако затем его подопечным удалось переломить ход встречи.

Читай также: Чемпионский поступок: Моуринью отдал серебряную медаль Лиги Европы фанату

"Я рад, что мы здесь. Рад, что мы победили после нелегкого отрезка, который был у нас в этом сезоне. Мы сделали хорошее дело. Это может оказать положительное влияние на клуб.

Мы плохо начали матч, они комфортно себя чувствовали на поле. Но во втором тайме мы преобразились. В дополнительное время ничего существенного не произошло, а в серии пенальти нам сопутствовал успех", - отметил Мендилибар.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Севилья - Рома.