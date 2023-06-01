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Футбол

Тренер Севильи оценил победу в финале Лиги Европы

Наставник команды подвел итоги победного еврокубкового финала над Ромой.
Сегодня, 07:55
Хосе Луис Мендилибар / Getty Images
Хосе Луис Мендилибар / Getty Images

Главный тренер Севильи Хосе Луис Мендилибар поделился эмоциями после победы над Ромой (1:1, 4:1 - по пенальти) в финале Лиги Европы.

По словам специалиста, итальянский клуб лучше начал игру, однако затем его подопечным удалось переломить ход встречи.

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"Я рад, что мы здесь. Рад, что мы победили после нелегкого отрезка, который был у нас в этом сезоне. Мы сделали хорошее дело. Это может оказать положительное влияние на клуб.

Мы плохо начали матч, они комфортно себя чувствовали на поле. Но во втором тайме мы преобразились. В дополнительное время ничего существенного не произошло, а в серии пенальти нам сопутствовал успех", - отметил Мендилибар.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Севилья - Рома.

Источник: УЕФА

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Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

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