Чемпионский поступок: Моуринью отдал серебряную медаль Лиги Европы фанату

В рамках финала Лиги Европы Севилья переиграла Рому (1:1, по пен. 4:1) и выиграла трофей.

Главный тренер итальянского клуба Жозе Моуринью впервые в тренерской карьере проиграл еврокубковый финал.

Португалец, получив медаль за финал, решил не оставлять ее себе. Именитый тренер отдал приз одному из фанатов.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Севилья - Рома.