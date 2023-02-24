Смоллинг может вернуться в Англию

Защитник Ромы Крис Смоллинг заинтересовал ряд клубов Премьер-лиги, сообщает 90Min.

Напомним, что англичанин перешел в Рому из Манчестер Юнайтед в 2019 году и неожиданно реанимировал свою карьеру, став основным в рисмком клубе.

В текущем сезоне 33-летний Смоллинг все еще в прекрасной форме, он пропустил лишь один матч, а потому к нему начали проявлять интерес английские клубы.

В частности речь идет о Фулхэме, где Смоллинг начал свою профессиональную карьеру, а также о Вест Хэме, Эвертоне и Лестере.

Контракт англичанина с Ромой истекает летом, однако у клуба есть возможность продлить защитника еще на год.

При это сам Смоллинг не желает покидать клуб, ранее он заявлял, что асолютно счатслив в Риме.