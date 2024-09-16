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Манчестер Сити - Интер: прогноз на матч Лиги чемпионов 18.09.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом матче между английской и итальянской командами.
Сегодня, 15:15
Манчестер Сити - Интер: прогноз на матч / Getty Images
Манчестер Сити - Интер: прогноз на матч / Getty Images

Во среду, 18 сентября, Манчестер Сити и миланский Интер очным матчем начнут еврокубковый сезон-2024/25 в обновленной Лиге чемпионов.

"Горожане" и "нерадзурри" проведут первый из предстоящих восьми поединков основной стадии реформированного главного европейского клубного турнира.

Матч Манчестер Сити - Интер состоится в Манчестере на арене Этихад Стэдиум. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер

В предстоящем поединке эксперты и аналитики считают фаворитом английскую команду, отдавая ей предпочтение перед итальянским коллективом.

Прогноз букмекеров на матч Манчестер Сити - Интер

  • Победа Манчестер Сити - 1.57
  • Ничья - 4.55
  • Победа Интера - 5.70

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Манчестер Сити и Интера забьют, составляет 1.74, а на противоположный результат - 2.09.

Статистика противостояния Манчестер Сити и Интера

В своей истории Манчестер Сити и Интер лишь раз пересекались на международной арене, но произошло это в недавнем финале Лиги чемпионов. В решающем поединке главного еврокубка в сезоне-2022/23 английская команда одержала минимальную победу со счетом 1:0 благодаря результативному удару Родри.

Источник: Getty Images

Манчестер Сити - Интер

Победы 0
Ничьи 0
Голы 0

Манчестер Сити на основном этапе Лиги чемпионов еще сыграет против Слована Братислава, Спарты Прага, Спортинга Лиссабон, Фейеноорда, Ювентуса, ПСЖ и Брюгге.

Интер на стадии лиги главного еврокубка также встретится с Црвеной Звездой, Янг Бойз, Арсеналом, Лейпцигом, Байером, Спартой Прага и Монако.

Напомним, что в среду, 18 сентября, в Лиге чемпионов также стартует чемпион Украины - на ISPORT доступен прогноз на матч Болонья - Шахтер.

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