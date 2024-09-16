Манчестер Сити - Интер: прогноз на матч Лиги чемпионов 18.09.2024
Во среду, 18 сентября, Манчестер Сити и миланский Интер очным матчем начнут еврокубковый сезон-2024/25 в обновленной Лиге чемпионов.
"Горожане" и "нерадзурри" проведут первый из предстоящих восьми поединков основной стадии реформированного главного европейского клубного турнира.
Матч Манчестер Сити - Интер состоится в Манчестере на арене Этихад Стэдиум. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер
В предстоящем поединке эксперты и аналитики считают фаворитом английскую команду, отдавая ей предпочтение перед итальянским коллективом.
Прогноз букмекеров на матч Манчестер Сити - Интер
- Победа Манчестер Сити - 1.57
- Ничья - 4.55
- Победа Интера - 5.70
Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Манчестер Сити и Интера забьют, составляет 1.74, а на противоположный результат - 2.09.
Статистика противостояния Манчестер Сити и Интера
В своей истории Манчестер Сити и Интер лишь раз пересекались на международной арене, но произошло это в недавнем финале Лиги чемпионов. В решающем поединке главного еврокубка в сезоне-2022/23 английская команда одержала минимальную победу со счетом 1:0 благодаря результативному удару Родри.
Манчестер Сити - Интер
1 Победы 0
0 Ничьи 0
1 Голы 0
Манчестер Сити на основном этапе Лиги чемпионов еще сыграет против Слована Братислава, Спарты Прага, Спортинга Лиссабон, Фейеноорда, Ювентуса, ПСЖ и Брюгге.
Интер на стадии лиги главного еврокубка также встретится с Црвеной Звездой, Янг Бойз, Арсеналом, Лейпцигом, Байером, Спартой Прага и Монако.
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