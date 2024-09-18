Джошуа признался, думает ли о третьем бое с Усиком перед поединком с Дюбуа
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа перед поединком против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа прокомментировал вероятный третий бой с Александром Усиком.
По словам британца, пока он не думает о возможном реванше с украинцем, поскольку полностью сосредоточен на ближайшем сопернике.
Читай также: Джошуа назвал свою цель на бой с Дюбуа
"На самом деле в данный момент я не думаю о реванше с Усиком. Даниэль Дюбуа - достаточно большой вызов. Я не думаю об Усике.
Я на сто процентов сфокусирован на работе, которая у меня на руках. В этот раз у меня нет множества отвлекающих факторов, и я могу сосредоточиться только на Даниэле Дюбуа. Это благословение", - цитирует Джошуа Daily Mail.
Ранее Джошуа рассказал, когда завершит карьеру.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!