iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джошуа признался, думает ли о третьем бое с Усиком перед поединком с Дюбуа

Британец высказался о еще одном шансе на реванш против украинца.
Сегодня, 21:52
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа перед поединком против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа прокомментировал вероятный третий бой с Александром Усиком.

По словам британца, пока он не думает о возможном реванше с украинцем, поскольку полностью сосредоточен на ближайшем сопернике.

Читай также: Джошуа назвал свою цель на бой с Дюбуа

"На самом деле в данный момент я не думаю о реванше с Усиком. Даниэль Дюбуа - достаточно большой вызов. Я не думаю об Усике.

Я на сто процентов сфокусирован на работе, которая у меня на руках. В этот раз у меня нет множества отвлекающих факторов, и я могу сосредоточиться только на Даниэле Дюбуа. Это благословение", - цитирует Джошуа Daily Mail.

Ранее Джошуа рассказал, когда завершит карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

"Было справедливо отказано в посадке": Авиакомпания объяснила задержание Усика в аэропорту "Было справедливо отказано в посадке": Авиакомпания объяснила задержание Усика в аэропорту
"Негодное состояние": появились подробности ареста Усика в Кракове "Негодное состояние": появились подробности ареста Усика в Кракове
Польский пропоутер отреагировал на арест Усика в Кракове: Страшный позор на весь мир Польский пропоутер отреагировал на арест Усика в Кракове: Страшный позор на весь мир
Усик впервые высказался по поводу своего ареста в аэропорту Кракова: Респект польским правоохранителям Усик впервые высказался по поводу своего ареста в аэропорту Кракова: Респект польским правоохранителям
Помочь журналистам

Видео

Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов23:42
Пушич: Ничья - справедливый результат матча с Болоньей
Лига Чемпионов23:40
Голкипер Болоньи рассказал, как взял пенальти от Судакова
Европа23:34
Манчестер Юнайтед заинтересовался юным вингером Саутгемптона, который поиздевался над Далотом
Лига Чемпионов23:18
Сейвы Ризныка и травмы Сикана с Коноплей в обзоре матча Болонья - Шахтер
Европа23:15
Названы сроки восстановления основного вратаря Милана после травмы
Европа23:08
Судаков - худший игрок матча Болонья - Шахтер по версии статистических порталов
НБА22:50
Продажа Бостона создает проблемы для расширения НБА
Европа22:36
Тренер Арсенала оценил состояние травмированного капитана команды
Украина22:35
Календарь Динамо: "бело-синие" справились с Ворсклой
Европа22:29
Матвиенко - игрок матча Шахтер - Болонья по версии УЕФА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK