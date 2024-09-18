Джошуа рассказал, когда завершит карьеру

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о своем будущем после поединка против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

По словам британца, он планирует выступать еще четыре года.

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"Как сильно я хочу победить? Очень сильно. Я очень усердно работаю. Мне необходимо опустить свою голову вниз и молиться, и будь что будет. Я оставлю это большому человеку наверху.

На какой стадии находится моя карьера? Если я захочу драться еще четыре года, то могу легко это сделать. Мое тело чувствует себя очень хорошо. Сегодня я общался со своим физиотерапевтом, и он сказал: "Я работал со многими спортсменами, и ты действительно заботишься о своем теле и суставах", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Виталий Кличко рассказал, кого будет поддерживать в бою Джошуа – Дюбуа.

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