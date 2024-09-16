Виталий Кличко рассказал, кого будет поддерживать в бою Джошуа – Дюбуа

Бывший чемпион мира Виталий Кличко поделился мнением о бое за титул IBF между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

По словам легендарного боксера, он будет переживать за Джошуа.

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"Иногда сделанный шаг назад означает, что в будущем можно сделать несколько шагов вперед, и я надеюсь, что Энтони Джошуа многому научился после последних поражений и имеет мотивацию, чтобы победить Дюбуа.

Я держу кулаки за Энтони. Джошуа – хороший человек, у него доброе сердце. Он замечательный спортсмен, у которого есть хорошие навыки", - приводит слова Кличко Sky Sports.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Джошуа признался, кого будет поддерживать в реванше Усик - Фьюри.

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