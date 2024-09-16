Джошуа признался, кого будет поддерживать в реванше Усик - Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, за кого будет болеть в реванше обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Британский боксер отметил, что украинец должен снова победить, и заявил, что готов сразиться с любым из них.

Читай также: "Дважды деклассировал": Джошуа предостерегли от желания провести третий бой с Усиком

"Если Тайсон Фьюри или Александр Усик позовут меня драться, то я 100% готов. Это то, что я делаю. Буду драться. Я буду готов. Для меня будет честью сразиться с ними двумя.

Я не зацикливаюсь на Усике и Фьюри. Позвольте мне пройти Дюбуа, тогда посмотрим. Я думаю, что Усик победит Фьюри. И я хотел бы, чтобы Усик победил.

Я просто готов сразиться с любым. Это мой 13-й бой за титул чемпиона мира. Поэтому это означает, что мне придется соперничать с кем-либо, кто находится на этом уровне или собирается выйти на этот уровень.

Мы все здесь для того, чтобы выполнять свою работу. Мы все здесь как воины, которые будут сражаться друг с другом", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее было названо единственное условие, при котором состоится третий бой Усик - Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!