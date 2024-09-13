"Дважды деклассировал": Джошуа предостерегли от желания провести третий бой с Усиком

Экс-чемпион не видит никаких шансов для британца в еще одной встрече в ринге с украинцем.

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о возможном третьем бое Энтони Джошуа с Александром Усиком, которому британец уже дважды проиграл.

По его мнению, Эй Джей не сможет справиться с украинцем и в еще одном поединке.

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"Турки Аль аш-Шейх сказал, что хочет увидеть бой Джошуа - Фьюри перед реваншем Эй Джея с Усиком. Это значит, что Джошуа должен победить Дюбуа, затем Фьюри, а это будет сложная задача, после чего проведет реванш с Усиком.

Забудьте об этом. Он не победит Усика. Джошуа уже дважды проиграл Александру. Это были 24 раунда избиения. Я здесь не докапываюсь к Джошуа. Усик дважды его деклассировал, он два раза пытался и проиграл", - сказал Фроч на YouTube-канале Froch on Fighting.

Ранее было названо единственное условие, при котором состоится третий бой Усик - Джошуа.

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