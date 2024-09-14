Дюбуа сделал грозное послание для Джошуа перед чемпионским боем

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа заявил, что намерен победить Энтони Джошуа.

Британец уверен, что ему удастся добыть досрочную победу.

"Я намерен нокаутировать его. Это моя программа. Это мой настрой, с таким намерением я выйду на этот бой. Я посвящу всю свою жизнь уничтожению, чтобы стать хорошим разрушителем, хорошим завоевателем.

Не нужно ждать. Надо выйти на ринг и размазать соперника. Необходимо пройти их. Пройти все, через что я должен пройти. Никакого отступления, никакой сдачи в плен. Нужно выйти и выступить как воин", - сказал Дюбуа для Sky Sports.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Джошуа назвал лучшего боксера планеты на данный момент.

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