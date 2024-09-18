Леннокс Льюис назвал условие, при котором Фьюри может победить Усика в реванше

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис поделился мнением о втором поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам специалиста, "Цыганский король" может победить украинца в реванше, но для этого ему нужно набрать вес и сделать ставку на работу джебом.

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"Я думаю, что Фьюри необходимо отнестись к поединку намного серьезнее и сделать свою работу.

Я бы хотел, чтобы он был немного тяжелее. Не знаю, чувствует ли он, что это сработает для него или нет, но я бы хотел, чтобы Фьюри был чуть тяжелее и работал за джебом", - сказал Льюис в интервью YouTube-каналу Boxing News.

В мае Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114).

Реванш состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри.

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