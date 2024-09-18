"Он едва стоял": промоутер Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мнением по поводу реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, представитель Великобритании одержит победу.

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"В последние дни я ближе к команде Тайсона и я думаю, что на этот раз они сделают все правильно. Я никогда не делал ставки против Тайсона, кроме последнего боя с Усиком, но теперь я верю, что Фьюри может победить украинца, я действительно думаю, что Тайсон выиграет реванш.

Первый бой много забрал у обоих, Усик едва стоял после боя, ждем 21 декабря", - приводит слова промоутера Bad Left Hook.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Джошуа признался, кого будет поддерживать в реванше Усик - Фьюри.

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