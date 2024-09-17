Жена Усика прокомментировала арест Александра в Кракове

Екатерина рассказала, что в задержании украинца нет ничего криминального.

Чемпион мира WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик был задержан в Польше.

Украинскому боксеру надели наручники в аэропорту в Польше.

Супруга спортсмена Екатерина прокомментировала арест мужа.

"Все нормально, все хорошо!!! Позже Александр все объяснит! Ничего криминального. Всем спокойной ночи".

Свой следующий поединок Усик должен провести 21 декабря против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри будут присутствовать на вечеринке перед боем Дюбуа - Джошуа.

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