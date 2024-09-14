Усик и Фьюри будут присутствовать на вечеринке перед боем Дюбуа - Джошуа

Чемпион мира WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) и экс-чемпион Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) посетят шоу перед боем чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (21-2, 20 КО) и экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО).

Украинец и британец были приглашены в качестве звезд на официальную вечеринку.

Владельцы VIP билетов смогут лично встретиться и пообщаться с боксерами на Box Fest, который пройдет в парке Уэмбли в Лондоне. Поединок запланирован на 21 сентября.

Напомним, в мае этого года Александр одолел Фьюри раздельным решением судей. Реванш запланирован на 21 декабря.

Ранее было названо единственное условие, при котором состоится третий бой Усик - Джошуа.

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