Усика арестовали в аэропорту в Польше

Чемпион мира WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) был задержан в Польше.

Украинского боксера арестовали в аэропорту в Польше. Об этом сообщил олимпйиский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк.

Причины задержания неизвестны.

Свой следующий поединок Усик должен провести 21 декабря против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри будут присутствовать на вечеринке перед боем Дюбуа - Джошуа.

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