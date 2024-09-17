Усика арестовали в аэропорту в Польше
Причины ареста не сообщаются.
Чемпион мира WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) был задержан в Польше.
Украинского боксера арестовали в аэропорту в Польше. Об этом сообщил олимпйиский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк.
Причины задержания неизвестны.
Свой следующий поединок Усик должен провести 21 декабря против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри будут присутствовать на вечеринке перед боем Дюбуа - Джошуа.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!