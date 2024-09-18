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"Для него это было словно война": Леннокс Льюис прокомментировал победу Усика над Фьюри

Легенда бокса отметил характер украинского чемпиона.
Сегодня, 11:50

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался о победе Александра Усика в поединке против Тайсона Фьюри.

По словам легендарного боксера, украинец показал невероятное выступление.

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"Я считаю, что выступление Усика было отличным. Он был готов к этому поединку на сто процентов. Для него это было словно война. Его страна находится в состоянии войны, поэтому и он был на войне. Усик доказал это в бою. 

Я имею в виду, что он ни на секунду не расслаблялся, он постоянно был возле Фьюри. Даже когда Тайсон прыгал возле канатов, он все равно был там", - сказал Льюис в интервью YouTube-каналу Boxing News.

В мае Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114).

Реванш состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри.

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