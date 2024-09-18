"Негодное состояние": появились подробности ареста Усика в Кракове

Вместе с Александром Усиком был и Сергей Лапин.

Вчера, 17 сентября, поздно вечером украинского боксера Александра Усика неожиданно арестовали в аэропорту Кракова (Польша). Однако довольно быстро отпустили, но само событие вызвало большой резонанс среди общества.

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Портал ESPN сообщил некоторые подробности задержания украинского спортсмена, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, кроме Усика польские правоохранители задержали также его тренера Сергея Лапина. Служба аэропорта отказывала обоим садиться на самолет, утверждая, что их состояние "непригодно для путешествия по самолету".

Отмечается, что Усик попытался объяснить, что с ними все в порядке и они устали после 14-часовой поездки из Киева, из-за языкового барьера и категоричной позиции боксера, они были задержаны.

Следует отметить, что обоих украинцев уже отпустили, но в дело пришлось вмешаться даже президенту Украины Владимиру Зеленскому и некоторым дипломатам.

Напомним, свой следующий поединок Усик должен провести 21 декабря против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии.

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