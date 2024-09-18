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Зеленский: Усика отпустили и больше его никто не задерживает

Президент Украины высказался об аресте боксера в Польше.
Сегодня, 00:22
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что чемпиона WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова.

По словам политика, украинского боксера уже отпустили.

"Поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан. Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону.

Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова.

Как только мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает", - написал Зеленский.

Ранее жена Усика прокомментировала арест Александра в Кракове.

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