iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик впервые высказался по поводу своего ареста в аэропорту Кракова: Респект польским правоохранителям

Александра уже отпустили.
Сегодня, 07:25
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Вчера, 17 сентября, поздно вечером украинский боксер Александр Усик неожиданно был арестован в аэропорту Кракова (Польша). Однако довольно быстро отпустили, но само событие вызвало большой резонанс среди общества.

Читай также: Зеленский: Усика отпустили и больше его никто не задерживает

Сам Александр Усик уже прокомментировал это событие, выразив уважение украинским политикам и дипломатам и польским правоохранителям:

"Друзья, все хорошо. Случилось недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем кто, волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, выполняющим свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии", - написал Александр.

Следует отметить, свой следующий поединок Усик должен провести 21 декабря против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Усик

Статьи по теме

"Негодное состояние": появились подробности ареста Усика в Кракове "Негодное состояние": появились подробности ареста Усика в Кракове
Польский пропоутер отреагировал на арест Усика в Кракове: Страшный позор на весь мир Польский пропоутер отреагировал на арест Усика в Кракове: Страшный позор на весь мир
Джошуа признался, кого будет поддерживать в реванше Усик - Фьюри Джошуа признался, кого будет поддерживать в реванше Усик - Фьюри
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Помочь журналистам

Видео

Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс09:40
"Негодное состояние": появились подробности ареста Усика в Кракове
Лига Чемпионов09:40
Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Бокс09:20
"Были недоразумения": Усик записал видеобращение после своего освобождения в Польше
Бокс09:15
Польский пропоутер отреагировал на арест Усика в Кракове: Страшный позор на весь мир
08:44
Рекорд Эндрика, гол Мбаппе и нереальные сейвы Куртуа: обзор матча Реал - Штутгарт
Лига Чемпионов08:10
Фонсека – о матче с Ливерпулем в Лиге чемпионов: Команде не хватает смелости
Теннис07:42
Свитолина легла под нож - Элина показала фото из больницы, обратившись к фанатам
Бокс07:25
Усик впервые высказался по поводу своего ареста в аэропорту Кракова: Респект польским правоохранителям
Лига Чемпионов00:53
Эндрик - самый молодой автор гола Реала в рамках Лиги чемпионов
Бокс00:52
"Он едва стоял": промоутер Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK