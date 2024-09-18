Усик впервые высказался по поводу своего ареста в аэропорту Кракова: Респект польским правоохранителям

Вчера, 17 сентября, поздно вечером украинский боксер Александр Усик неожиданно был арестован в аэропорту Кракова (Польша). Однако довольно быстро отпустили, но само событие вызвало большой резонанс среди общества.

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Сам Александр Усик уже прокомментировал это событие, выразив уважение украинским политикам и дипломатам и польским правоохранителям:

"Друзья, все хорошо. Случилось недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем кто, волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, выполняющим свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии", - написал Александр.

Следует отметить, свой следующий поединок Усик должен провести 21 декабря против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии.

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