УПЛ: итоговая турнирная таблица сезона-2022/23

Подошел к концу 32-й розыгрыш чемпионата Украины по футболу, в котором принимали участие шестнадцать команд.

По итогам сезона-2022/23 чемпионом Украинской Премьер-лиги стал донецкий Шахтер, ставший 14-кратным обладателем данного титула.

Сразу за ним с одинаковым количеством очков расположились Днепр-1 и Заря, но за счет лучших результатов в очных встречах (3:0, 1:2) именно днепряне забрали серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов. Луганчане же отправятся в Лигу Европы.

Динамо впервые с сезона-2013/14 финишировало на четвертой строчке таблицы. Вместе с "бело-синими" в Лиге конференций выступит Ворскла, которая завоевала право выступить в еврокубках лишь в последнем туре.

Верес и Ингулец сыграют в плей-офф за право остаться в УПЛ на следующий сезон, а Металлист и Львов покидают элиту украинского футбола.

Итоговая таблица УПЛ-2022/23:

Шахтер (Донецк) - 72 очка СК Днепр-1 (Днепр) - 67 Заря (Луганск) - 67 Динамо (Киев) - 60 Ворскла (Полтава) - 45 Александрия (Александрия) - 44 Кривбасс (Кривой Рог) - 41 Колос (Ковалевка) - 36 Черноморец (Одесса) - 35 Минай (Минай) - 33 Рух (Львов) - 32 Металлист 1925 (Харьков) - 32 Верес (Ровно) - 31 Ингулец (Петрово) - 31 Металлист (Харьков) - 22 Львов (Львов) - 13

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами бомбардирской гонки Украинской Премьер-лиги прошедшего сезона.