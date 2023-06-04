УПЛ: итоговая турнирная таблица сезона-2022/23
Подошел к концу 32-й розыгрыш чемпионата Украины по футболу, в котором принимали участие шестнадцать команд.
По итогам сезона-2022/23 чемпионом Украинской Премьер-лиги стал донецкий Шахтер, ставший 14-кратным обладателем данного титула.
Сразу за ним с одинаковым количеством очков расположились Днепр-1 и Заря, но за счет лучших результатов в очных встречах (3:0, 1:2) именно днепряне забрали серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов. Луганчане же отправятся в Лигу Европы.
Динамо впервые с сезона-2013/14 финишировало на четвертой строчке таблицы. Вместе с "бело-синими" в Лиге конференций выступит Ворскла, которая завоевала право выступить в еврокубках лишь в последнем туре.
Верес и Ингулец сыграют в плей-офф за право остаться в УПЛ на следующий сезон, а Металлист и Львов покидают элиту украинского футбола.
Итоговая таблица УПЛ-2022/23:
- Шахтер (Донецк) - 72 очка
- СК Днепр-1 (Днепр) - 67
- Заря (Луганск) - 67
- Динамо (Киев) - 60
- Ворскла (Полтава) - 45
- Александрия (Александрия) - 44
- Кривбасс (Кривой Рог) - 41
- Колос (Ковалевка) - 36
- Черноморец (Одесса) - 35
- Минай (Минай) - 33
- Рух (Львов) - 32
- Металлист 1925 (Харьков) - 32
- Верес (Ровно) - 31
- Ингулец (Петрово) - 31
- Металлист (Харьков) - 22
- Львов (Львов) - 13
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами бомбардирской гонки Украинской Премьер-лиги прошедшего сезона.