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УПЛ: итоговая турнирная таблица сезона-2022/23

Представляем вашему вниманию расположение команд в таблице чемпионата Украины по итогам прошедшей кампании.
Сегодня, 18:20
Металлист 1925 - Динамо / УПЛ
Металлист 1925 - Динамо / УПЛ

Подошел к концу 32-й розыгрыш чемпионата Украины по футболу, в котором принимали участие шестнадцать команд.

По итогам сезона-2022/23 чемпионом Украинской Премьер-лиги стал донецкий Шахтер, ставший 14-кратным обладателем данного титула.

Сразу за ним с одинаковым количеством очков расположились Днепр-1 и Заря, но за счет лучших результатов в очных встречах (3:0, 1:2) именно днепряне забрали серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов. Луганчане же отправятся в Лигу Европы.

Динамо впервые с сезона-2013/14 финишировало на четвертой строчке таблицы. Вместе с "бело-синими" в Лиге конференций выступит Ворскла, которая завоевала право выступить в еврокубках лишь в последнем туре.

Верес и Ингулец сыграют в плей-офф за право остаться в УПЛ на следующий сезон, а Металлист и Львов покидают элиту украинского футбола.

Итоговая таблица УПЛ-2022/23:

  1. Шахтер (Донецк) - 72 очка
  2. СК Днепр-1 (Днепр) - 67
  3. Заря (Луганск) - 67
  4. Динамо (Киев) - 60
  5. Ворскла (Полтава) - 45
  6. Александрия (Александрия) - 44
  7. Кривбасс (Кривой Рог) - 41
  8. Колос (Ковалевка) - 36
  9. Черноморец (Одесса) - 35
  10. Минай (Минай) - 33
  11. Рух (Львов) - 32
  12. Металлист 1925 (Харьков) - 32
  13. Верес (Ровно) - 31
  14. Ингулец (Петрово) - 31
  15. Металлист (Харьков) - 22
  16. Львов (Львов) - 13

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами бомбардирской гонки Украинской Премьер-лиги прошедшего сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Украины по футболу УПЛ чемпионат Украины

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