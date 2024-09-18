Рома определилась с заменой Де Росси

Довбик получит в стане "волков" хорватского наставника с длительным опытом работы в итальянском футболе.

Бывший наставник Торино Иван Юрич буде назначен новым главным тренером Ромы.

Официально о сотрудничестве с 49-летним хорватским специалистом римский клуб должен объявить в ближайшее время.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, с новым тренером "волки" подпишут контракт до июня 2025 года с возможностью продления в случае выхода команды в Лигу чемпионов по итогам сезона.

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Во главе римской команды хорват сменит ранее отправленного в отставку Даниэле Де Росси.

Последним местом работы Юрича был Торино, который он тренировал предыдущие три сезона. Также он возглавлял Мантову, Кротоне, Дженоа и Верону.

Напомним, что Рома после четырех туров занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав всего три очка.

Ранее сообщалось, что одноклубник Довбика намерен подать в суд на Рому.

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