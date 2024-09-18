Пихаленок красивым голом с дальней дистанции наказал вратаря Ворсклы за ошибку

В Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского в рамках перенесенной встречи четвертого тура УПЛ сошлись Динамо и Ворскла.

"Бело-синие" завоевали победу со счетом 3:1 благодаря голам Брайана Себальоса, Александра Караваева и Александра Пихаленка. И взятие ворот в исполнении полузащитника стало украшением данного поединка.

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На первой минуте добавленного ко второму тайму времени вратарь полтавчан Павел Исенко далеко вышел из ворот, чтобы перехватить передачу соперника. Но голкипера подвело первое касание, в результате чего мяч катился к Пихаленку.

Хабек киевлян не придумал ничего лучше, чем нанести удар в касание с дальней дистанции. Мяч перелетел всех и влетел в пустые ворота Ворсклы.

Напомним, что для автора первого гола в этом матче Брайана Себальоса поединок с Ворсклой завершился вынужденной заменой из-за повреждения головы.

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