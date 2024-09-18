"Было справедливо отказано в посадке": Авиакомпания объяснила задержание Усика в аэропорту

В Ryanair прокомментировали скандальный инцидент с боксером в Кракове.

Авиакомпания Ryanair предоставила подробности задержания в аэропорту Кракова бывшего абсолютного чемпиона, а ныне обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика.

В компании объяснили, что в посадке на рейс было отказано спутнику боксера из-за неадекватного поведения.

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"Этому пассажиру (товарищу Александра) было справедливо отказано в посадке на рейс Buzz из Кракова в Салоники (17 сентября) сотрудником аэропорта Кракова из-за его неадекватного поведения. Его спутнику (господину Усику) не было отказано в посадке, однако он решил не садиться.

После завершения посадки сотрудник аэропорта вызвал помощь, где пассажиров встретила полиция аэропорта", - приводит Tribuna.com заявление авиакомпании.

Ранее промоутер Усика отреагировал на задержание боксера в Польше.

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