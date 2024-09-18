Промоутер Усика отреагировал на задержание Александра в Польше

Промоутер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк высказался о задержании его подопечного в аэропорту Кракова.

По словам функционера, украинца задержали из-за недопонимания.

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"Слава Богу, все хорошо. Никого не арестовали. Усик свободен. Это недоразумение", - написал Красюк.

Следует отметить, что обоих украинцев уже отпустили, но в дело пришлось вмешаться даже президенту Украины Владимиру Зеленскому и некоторым дипломатам.

Напомним, свой следующий поединок Усик должен провести 21 декабря против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии.

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