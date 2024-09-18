"Были недоразумения": Усик записал видеобращение после своего освобождения в Польше

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за помощь в разрешении ситуации с арестом в аэропорту польского Кракова.

Украинский боксер записал обращение к своим подписчикам в Instagram.

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"Я свободен. Произошли некоторые недоразумения. Я хочу поблагодарить украинскую делегацию и посла Украины в Польше.

Лично хочу поблагодарить нашего президента, который очень переживал за это и лично решал этот вопрос. Владимир Александрович, спасибо вам лично.

Слава Богу всего и слава Украине. Все отлично. Я свободен, короновать меня не надо".

Следует отметить, свой следующий поединок Усик должен провести 21 декабря против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии.

Ранее жена Усика прокомментировала арест Александра в Кракове.

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