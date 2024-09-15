Лидер Баварии отклонил предложение контракта на фоне слухов о переходе в АПЛ

Полузащитник Баварии Джамал Мусиала до сих пор не определился со своим будущим.

Как сообщает Sunday Mirror, немец с английскими корнями отклонил предложение нового контракта от Баварии.

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Отмечается, что Мусиала хочет получить по новому контракту около 350 тысяч евро в неделю.

Стоит сказать, что Джамалем интересуются клубы АПЛ, в частности, Ливерпуль и Ман Сити, а его действующее соглашение истекает в 2026 году.

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