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Главред France Football объяснил отсутствие Мусиалы в списке претендентов на Золотой мяч

Хавбек Баварии не показал ожидаемый уровень.
Сегодня, 22:05
Джамал Мусиала / Getty Images
Джамал Мусиала / Getty Images

Главный редактор France Football Венсан Гарсия объяснил, почему Джамал Мусиала не попал в список претендентов на Золотой мяч.

Напомним, что хавбек Баварии и сборной Германии не попал в шорт-лист, что вызвало у многих вопросы.

Однако Гарсия считает, что Мусиала в этом году не показал того, чего от него ждали, а потому и не претендует на главную индивидуальную награду.

"То, что Джамала Мусиалы нет в списке из 30 номинантов на Золотой мяч, не значит, что его общепризнанный талант подвергается сомнению. Но в этом году, вероятно, от него ожидали большего.

На мой взгляд, есть три основные причины, по которым комиссия его не выбрала. Во-первых, недостаточная статистика в Лиге чемпионов, где он, например, забил столько же голов, сколько Матис Тель. Этого недостаточно для игрока его калибра.

Он также не смог убедить и в важных матчах, как, например, с Реалом в ответном полуфинале Лиги чемпионов и с Испанией в четвертьфинале Евро – его выступления были не катастрофичными, а скорее средними. Кроме того, сезон Баварии, которая показала в Бундеслиге свой худший результат с 2011 года, тоже ему не помог", - приводит слова Гарсии RMC Sport.

Ранее также сообщалось, что лидер Милана выбыл с серьезной травмой.

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