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Лидер Милана рискует пропустить первую половину сезона

Исмаэль Беннасер полуичл травму в сборной.
Сегодня, 20:55
Исмаэль Беннасер / Getty Images
Исмаэль Беннасер / Getty Images

Хавбек Милана Исмаэль Беннасер получил тяжелую травму, пишет Sky Sport Italia.

Полузащитник травмировался во время тренировки в сборной Алжира, и уже точно пропустит предстоящий матч с Либерией.

Врачи сборной диагностировали у Беннасера разрыв икроножной мышцы, и если это подтвердят врачи в Милане, хавбек пропустит в лучшем случае около двух с половиной месяцев.

Однако вероятней всего, Беннасер сможет вернуться на футбольное поле лишь к декабрю.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне хавбек также пропустил первую половину чемпионата из-за травмы.

Ранее также сообщалось, что Ювентус отправит своего вингера к Моуринью.

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