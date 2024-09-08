Лидер Милана рискует пропустить первую половину сезона

Хавбек Милана Исмаэль Беннасер получил тяжелую травму, пишет Sky Sport Italia.

Полузащитник травмировался во время тренировки в сборной Алжира, и уже точно пропустит предстоящий матч с Либерией.

Врачи сборной диагностировали у Беннасера разрыв икроножной мышцы, и если это подтвердят врачи в Милане, хавбек пропустит в лучшем случае около двух с половиной месяцев.

Однако вероятней всего, Беннасер сможет вернуться на футбольное поле лишь к декабрю.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне хавбек также пропустил первую половину чемпионата из-за травмы.

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