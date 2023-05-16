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Милан потерял минимум на полгода ключевого полузащитника

Исмаэль Беннасер был прооперирован после травмы колена.
Сегодня, 14:52
Исмаэль Беннасер / Getty Images
Исмаэль Беннасер / Getty Images

Милан потерял на длительный период одного из лидеров нынешней команды - полузащитника Исмаэля Беннасера.

Алжирский хавбек получил травму правого колена в первом поединке полуфинала Лиги чемпионов с Интером (0:2) и был заменен уже на 17-й минуте противостояния, а стадион после игры покидал на костылях.

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Как сообщает официальный сайт "россонери", 25-летний футболист перенес артроскопическую операцию, после чего его ожидает длительное восстановление.

По предварительным данным, на реабилитацию после травмы игроку потребуется минимум шесть месяцев.

Отметим, что в нынешнем сезоне Беннасер провел в составе Милана во всех турнирах 40 матчей, записав на свой счет три гола и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что лидер Айнтрахта ведет переговоры о переходе в Милан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан исмаэль беннасер

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