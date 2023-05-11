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Хавбеку Милана потребуется операция на колене, которая завершит его сезон

Плохие новости для Исмаэля Беннасера и всех фанатов "россонери".
Сегодня, 17:38
Исмаэль Беннасер\ / Getty Images
Исмаэль Беннасер\ / Getty Images

Исмаэль Беннасер не смог доиграть матч 1/2 финала Лиги чемпионов против Интера (0:2) из-за травмы, которую он получил уже в первом тайме.

Футболист покинул Сан-Сиро на костылях, испытывая боль. В итоге сбылись главные кошмары фанатов "красно-черных" и тренерского штаба клуба.

Как сообщает Football Italia, 25-летний аалжирец будет вынужден лечь на операцию, которая досрочно завершит его сезон.

Медицинские тесты, проведенные в четверг, 11 мая,, подтвердили, что Беннасер получил посттравматическую травму хряща латерального мыщелка бедра правого колена. Для лечения потребуется артроскопическая операция.

Напомним, что вчерашнее поражение Интеру стало для Милана первым в Derby della Madonnina в рамках Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан исмаэль беннасер

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