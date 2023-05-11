Интер впервые победил Милан в Лиге Чемпионов

"Нерадзурри" переиграли своего заклятого соперника на европейской арене.

В рамках первого матча полуфинала ЛЧ Интер встретился с Миланом.

"Нерадзурри" одержали триумф со счетом 0:2, что стало для этого клуба первой победой над заклятым соперником в рамках ЛЧ.

Ранее команды встречались в этом турнире четырежды. Дважды побеждал Милан, еще два раза была ничья.

Результаты матчей между Миланом и Интером в рамках Лиги чемпионов:

Милан - Интер 0:2

Интер - Милан 0:1

Милан - Интер 2:0

Милан - Интер 0:0

Интер - Милан 1:1

Напомним, ответная встреча состоится менее чем через неделю, 16 мая, в 22:00 по Киеву.