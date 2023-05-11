Интер впервые победил Милан в Лиге Чемпионов
"Нерадзурри" переиграли своего заклятого соперника на европейской арене.
В рамках первого матча полуфинала ЛЧ Интер встретился с Миланом.
"Нерадзурри" одержали триумф со счетом 0:2, что стало для этого клуба первой победой над заклятым соперником в рамках ЛЧ.
Ранее команды встречались в этом турнире четырежды. Дважды побеждал Милан, еще два раза была ничья.
Результаты матчей между Миланом и Интером в рамках Лиги чемпионов:
- Милан - Интер 0:2
- Интер - Милан 0:1
- Милан - Интер 2:0
- Милан - Интер 0:0
- Интер - Милан 1:1
Напомним, ответная встреча состоится менее чем через неделю, 16 мая, в 22:00 по Киеву.