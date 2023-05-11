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Футбол

Интер впервые победил Милан в Лиге Чемпионов

"Нерадзурри" переиграли своего заклятого соперника на европейской арене.
Сегодня, 00:19
Интер - Милан / Getty Images
Интер - Милан / Getty Images

В рамках первого матча полуфинала ЛЧ Интер встретился с Миланом. 

"Нерадзурри" одержали триумф со счетом 0:2, что стало для этого клуба первой победой над заклятым соперником в рамках ЛЧ.

Ранее команды встречались в этом турнире четырежды. Дважды побеждал Милан, еще два раза была ничья.

Результаты матчей между Миланом и Интером в рамках Лиги чемпионов:

  • Милан - Интер 0:2
  • Интер - Милан 0:1
  • Милан - Интер 2:0
  • Милан - Интер 0:0
  • Интер - Милан 1:1

Напомним, ответная встреча состоится менее чем через неделю, 16 мая, в 22:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Интер Милан

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