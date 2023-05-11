Милан - Интер 0:2: обзор матча и результат игры 10.05.2023

В среду, 10 мая, на Сан-Сиро прошел первый матч в рамках полуфинального противостояния Лиги чемпионов, в котором Милан встретился с Интером.

В то время, как "змеи" уже приспособились играть без Милана Шкриньяра, "дьяволы" лишь перед стартом поединка объявили, что не сможет сыграть Рафаэль Леау. И как же им его не хватало.

Первые 20 минут Интер просто сметал все на своем пути к воротам Майка Меньяна, нанося удар за ударом. И уже достаточно рано "нерадзурри" открыли счет.

На 8-й минуте Хакан Чалханоглу навесил с углового, а Эдин Джеко, которого почему-то держал невысокий и негабаритный Давиде Калабрия, в касание пробил ногой - мяч полетел точно в "девятку".

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А спустя всего несколько минут номинальные гости увеличили преимущество. Федерико Димарко отпасовал на Генриха Мхитаряна, который с близкого расстояния мощно пробил над Меньяном.

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Отставание в два мяча на 11-й минуте - что может быть хуже? Конечно же травма основного игрока. Стефано Пиоли был вынужден заменить Исмаэля Беннасера.

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Еще до этого у Мхитаряна было два прекрасных шанса забить, но первый его удар полетел в штангу, а со вторым справился Меньян.

Милан понемногу начал выбираться со своей половины поля, но самым опасным моментом был удар пяткой в исполнении Калабрии.

А на исходе получаса игры Интер получил право на пенальти. Судья назначил 11-метровый за фол Симона Кьяера на Лаутаро Мартинесе и показал датчанину желтую карточку. Однако после просмотра повтора он отменил оба своих решения.

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После перерыва "нерадзурри" играли уже по счету, в то время как "россонери" не теряли надежду хоть как-то спасти матч. Однако сложно надеяться на гол, если за все 90 минут ты всего раз попадаешь в створ соперника, и то уже в добавленное арбитром время.

Лучшим же моментом у хозяев поля отметился Сандро Тонали, но мяч после удара итальянца попал в штангу и улетел за пределы поля - Андре Онана сегодня был абсолютно без работы.

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В итоге Интер завоевал важную победу и преимущество перед ответной встречей, которая пройдет уже в следующий вторник, 16 мая.

Статистика матча Милан - Интер 1/2 финала Лиги чемпионов

Милан - Интер 0:2

Голы: Джеко, 8, Мхитарян, 11.

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 12 - 18

Удары в створ: 1 - 5

Фолы: 14 - 16

Ожидаемые голы (xG): 1.09 - 2.11

Милан: Меньян - Калабрия (Калулу, 82), Кьяер (Тиау, 59), Томори, Эрнандес - Крунич, Тонали, Салемакерс (Ориги, 59), Беннасер (Мессиас, 18), Диас (Побега, 82) - Жиру.

Интер: Онана - Дармиан, Ачерби, Бастони - Думфрис, Барелла, Чалханоглу (Гальярдини, 78), Мхитарян (Брозович, 62), Димарко (Де Врей, 70) - Мартинес (Корреа, 78), Джеко (Лукаку, 70).

Предупреждения: Крунич, Томори - Мхитарян.