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Лидер Айнтрахта Ф ведет переговоры о переходе в Милан

"Россонери" должны выдержать конкуренцию со стороны нескольких европейских топ-клубов.
Сегодня, 14:03
Даити Камада / Getty Images
Даити Камада / Getty Images

Хавбек франкфуртского Айнтрахта Даити Камада может перейти в Милан.

Как сообщает итальянское издание Calciomercato, "россонери" заинтересованы в 26-летнем японце, который будущим летом станет свободным агентом.

По информации источника, итальянский клуб уже ведет переговоры с агентом футболиста, потенциальная зарплата может составить от четырех до пяти миллионов евро.

Лидером в борьбе за игрока долгое время считалась дортмундская Боруссия, однако недавно на горизонте появился мадридский Атлетико, который перебил у японца интерес к "шмелям".

На игрока также претендуют Наполи и Бавария, но они не делают его подписание первостепенной задачей.

Ранее стало известно, что у Рафаэля Леау появился шанс сыграть в ответной встрече с Интером в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Айнтрахт Франкфурт

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