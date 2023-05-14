Лидер Милана может вернуться к ответному матчу с Интером

Леау приступил к тренировкам с командой.

Есть высокая вероятность того, что Рафаэль Леау сыграет в ответном матче против Интера.

Напомним, что без своего лидера Милан катастрофически уступил "нерадзурри" в первом матче.

Итальянские СМИ заметили португальца на тренировке с общей группой. Рафаэль пропустил только товарищескую игру, а в остальном занимался со всеми.

Леау получил травму бедра 6 мая в матче против Лацио, и с тех пор не появлялся на поле. Однако теперь шансы на возвращение португальца очень высоки.

При этом с общей группой не занимались Раде Крунич и Жуниор Мессиас.

Также напомним, что если Милану удастся совершить камбек, это будет историческое событие.