Лидер Милана может вернуться к ответному матчу с Интером
Леау приступил к тренировкам с командой.
Есть высокая вероятность того, что Рафаэль Леау сыграет в ответном матче против Интера.
Напомним, что без своего лидера Милан катастрофически уступил "нерадзурри" в первом матче.
Итальянские СМИ заметили португальца на тренировке с общей группой. Рафаэль пропустил только товарищескую игру, а в остальном занимался со всеми.
Леау получил травму бедра 6 мая в матче против Лацио, и с тех пор не появлялся на поле. Однако теперь шансы на возвращение португальца очень высоки.
При этом с общей группой не занимались Раде Крунич и Жуниор Мессиас.
Также напомним, что если Милану удастся совершить камбек, это будет историческое событие.