Миссия невыполнима: камбэки в полуфиналах Лиги чемпионов, которые попытается повторить Милан

Если "россонери" выйдут в финал, то станут первыми в своем роде.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов между двумя миланскими клубами сильнее стал Интер. Команда Симоне Индзаги победила со счетом 2:0 в номинально выездном матче.

За всю историю Лиги чемпионов и Кубка Европейских чемпионов было лишь шесть случаев, когда команды на стадии 1/2 финала отыгрывали два мяча в ответном матче. Но НИ ОДНОГО раза не делали это на выезде.

ISPORT вспоминает все случаи камбэков в полуфиналах главного клубного турнира Европы.

Интер - как пример для Милана

Источник: Getty Images

В далеком сезоне-1964/65 именно Интер стал первым клубом, который смог оформить камбэк в полуфинале. Первый матч состоялся на Энфилде и тогда команда легендарного Эленио Эрреры проиграла команде не менее легендарного Билла Шенкли.

4 мая 1965 года

Ливерпуль - Интер 3:1

Голы: Хант, 3, Каллаган, 34, Сент Джон, 74 - Маццола, 10

Но в ответном матче "нерадзурри" еще до десятой минуты сравняли счет по сумме двух матчей, а в середине второго тайма довели счет до разгромного. Больше он не менялся.

12 мая 1965 года

Интер - Ливерпуль 3:0

Голы: Корсо, 8, Пейро, 9, Факкетти, 62

В дальнейшем Интер в финале одолел лиссабонскую Бенфику и получил титул сильнейшей команды Европы.

Панатинаикос Пушкаша

Источник: Getty Images

В сезоне 1970/71 Црвена Звезда встречалась с Панатинаикосом, которым руководил легендарный Ференц Пушкаш. В первом матче сербы без пролем разорались с гостями, но Панатинаикос все же смог забить гол, который в итоге решил судьбу противостояния.

14 апреля 1971 года

Црвена Звезда - Панатинаикос 4:1

Голы: Остоич, 15, 46, Янкович, 39 - Камарас, 55

А вот в ответном матче греки не допустили ту же оплошность, что и соперник, и всухую разделали Црвену Звезду. Увы, в финале подопечные Пушкаша уступили Аяксу.

28 апреля 1971 года

Панатинаикос - Црвена Звезда 3:0

Голы: Антониадис, 1, 54, Камарас, 65

Разгромный Гамбург

Источник: Getty Images

В сезоне 1979/80 в полуфинале сошлись мадридский Реал и немецкий Гамбург. На Бернабеу "сливочные" оказались сильнее, благодаря дублю Сантильяны в концовке матча, и ехали в Германию, убежденные в своей победе.

9 апреля 1980 года

Реал - Гамбург 2:0

Голы: Сантильяна, 67, 78

Однако в ответном поединке немцы сумели удивить соперника, отгрузив им сразу пять голов. Хорст Хрубеш, благодаря дублю, разделил второе место в списке бомбардиров с Тоном Бланкером. Но в финале команда все равно уступила Ноттингем Форесту.

23 апреля 1980 года

Гамбург - Реал 5:1

Голы: Кальтц, 10, 37, Хрубеш, 16, 45, Мемеринг, 90 - Каннингем, 31

Итальянское преимущество

Источник: Getty Images

Через четыре года в 1984 году история почти повторилась в матче между Данди Юнайтед и Ромой. Шотландский клуб оформил в первом матче комфортный счет 2:0.

11 апреля 1984 года

Данди Юнайтед - Рома 2:0

Голы: Доддс, 48, Старк, 60

В ответном матче на домашней арене лучший бомбардир итальянского чемпионата тех годов Роберто Пруццо легко отквитал преимущество шотландцев. А после печально известный капитан той Ромы Ди Бартоломеи поставил точку с пенальти. В финале Рома уступила Ливерпулю в серии послематчевых пенальти.

25 апреля 1984 года

Рома - Данди Юнайтед 3:0

Голы: Пруццо, 23, 38, Ди Бартоломеи, 58

Невероятный Алонсо

Источник: Getty Images

В сезоне 1985/86 в первом полуфинальном матче Барселона, казалось, потеряла шансы на проход в финал, получил от Гетеборга сразу три безответных мяча.

2 апреля 1986 года

Гетеборг - Барселона 3:0

Голы: Нильссон, 24, 34, Хольмгрен, 59

Однако второй матч стал, пожалуй, лучшей игрой в карьере Пичи Алонсо. В том матче испанец сумел заслонить других звезд клуба, забив шведскому клубу хет-трик и доведя матч до серии пенальти, который Басрелона выиграла. Увы, в финале Алонсо стал анти-героем, не реализовав послематчевый пенальти, что подарило победу Стяуа.

16 апреля 1986 года

Барселона - Гетеборг 3:0 (5:4 пенальти)

Голы: Алонсо, 10, 63, 70

Чудо на Энфилде

Источник: Getty Images

И самый свежий пример, который все хорошо помнят. В сезоне 2018/19 в полуфинале Барселона встречалась с Ливерпулем. На Камп Ноу каталонцы оформили удобные для 3:0, и большинство списали парней Клоппа со счетов.

1 мая 2019 года

Барселона - Ливерпуль 3:0

Голы: Суарес, 26, Месси, 75, 82

А во втором матче случилось чудо на Энфилде. Ливерпуль уверенно отыграл три мяча к середине второго тайма, а на 78-й минуте Трент хитро разыграл штрафной с Ориги, который и стал автором победного гола. А в финале Ливурпель так же уверенно разобрался с Тоттенхэмом.

1 мая 2019 года

Ливерпуль - Барселона 4:0

Голы: Ориги, 7, 79, Вейналдум, 54, 56

Ждем ответный матч между Миланом и Интером, который состоится уже 16 мая. Кто знает, может быть, "россонери" удастся написать историю.