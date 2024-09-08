Фенербахче близок к подписанию вингера Ювентуса

Турецкий Фенербахче, возглавляющий ныне Жозе Моуринью, близок к подписанию сербского вингера Филиппа Костича из Ювентуса.

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Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, Фенербахче смог выиграть борьбу за себра у Галатасарая.

Сообщается, что Костич оказался ненужным новому тренеру Ювентуса Тиаго Мотте.

Контракт Костыча с Ювентусом рассчитан до лета 2026 года.В прошлом сезоне на его счету 4 ассиста в 33 матчах за туринский клуб во всех турнирах.

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