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Флик - о разгроме Жироны: Это был тяжелый матч, соперник играл хорошо

Немец похвалил и оппонента, и своих игроков.
Сегодня, 22:59

В рамках 5-го тура Ла Лиги Барселона уверенно разгромила Жирону.

После матча немецкий специалист Ганси Флик поделился мыслями об игре. Наставник «сине-гранатовых» заявил, что несмотря на счет на табло матч был тяжелым для его подопечных.

«Это был сложный поединок. Жирона продемонстрировала хорошую игру. Но мы прекрасно начали игру, и по моему мнению, заслужили победу.

Мы очень упорно работаем на тренировках, хорошо готовимся к каждой игре. Нам надо двигаться шаг за шагом, от поединка к поединку, но мы хотим побеждать.

Мы находимся в хорошей фоме и должны продолжать в том же духе. Мы не можем останавливаться», - сказал Ганси в послематчевом интервью.

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