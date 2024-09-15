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Жирона - Барселона 1:4: огляд матчу і результат гри 15.09.2024

"Блаугранас" поквитались с соперником за поражения прошлого сезона.
Сегодня, 19:20
Барселона победила Жирону / Getty Images
Барселона победила Жирону / Getty Images

В воскресенье, 15 сентября, Жирона принимала на своем поле Барселону в матче пятого тура испанской Ла Лиги.

В прошлом сезоне "блаугранас" дважды проиграли в чемпионате своим каталонским землякам с аналогичным счетом 2:4, а уже в первом поединке нынешней кампании команда Ханса-Дитера Флика взяла убедительный реванш, разгромив оппонента 4:1.

Еще до перерыва Барселоне преимущество в два мяча обеспечил Ламин Ямаль, оформив дубль. Сначала юный испанский талант отобрал мяч у защитника и организовал себе выход один на один с голкипером, реализовав его, а вскоре удачно сыграл на подборе после подачи со штрафного и точно пробил в нижний угол.

Источник: Getty Images

Во втором тайме Барселоне достаточно быстро удалось увеличить счет до разгромного - на 47-й минуте Дани Ольмо слета расстрелял ворота с острого угла. Еще больше преимущество гостей упрочнил Педри, который на 64-й минуте откликнулся на разрезную передачу, обыграл вратаря и забил четвертый мяч "блаугранас".

Источник: Getty Images

Под конец матча Жироне удалось отыграть один гол усилиями Кристиана Стуани, но не больше, несмотря на то что Барселона завершала встречу в меньшинстве. Ферран Торрес на 86-й минуте получил от арбитра прямую красную карточку за то, что наступил на ногу сопернику.

Источник: Getty Images

Украинец Виктор Цыганков вышел на игру в стартовом составе Жироны и был заменен на 70-й минуте.

Источник: Getty Images

Барселона со стопроцентным показателем набранных очков в пяти матчах продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. Жирона с семью баллами занимает седьмое место.

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Статистика матча Жирона - Барселона пятого тура чемпионата Испании

Жирона - Барселона - 1:4

Голы: Стуани, 80 - Ямаль, 30, 37, Ольмо, 47, Педри, 64

Ожидаемые голы (xG): 0.57 - 2.16
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 5 - 17
Удары в створ: 4 - 8
Угловые: 1 - 6
Фолы: 9 - 3
Атаки: 77 - 116

Жирона: Гассанига - Франсес (А. Мартинес, 85), Лопес, Блинд, Гутьеррес - Солис, Мартин - Цыганков (ван де Бек, 70), Данжума (Порту, 55), Хиль (Асприлья, 55) - Руис (Стуани, 70).

Барселона: тер Штеген - Кунде, Кубарси (Форт, 61), И. Мартинес, Бальде - Педри (Виктор, 69), Касадо, Ольмо (Э. Гарсия, 62) - Ямаль (Мартин, 90+1), Левандовски (Ферран Торрес, 69), Рафинья.

Предупреждения: Хиль, Порту, Стуани - Виктор, Ямаль.

Удаление: Ферран Торрес, 86 (прямая красная).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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