Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2: обзор матча и результат игры 14.09.2024

Винисиус и Мбаппе с одиннадцатиметровой отметки не промахнулись.

В субботу, 14 сентября, мадридский Реал встречался в гостях с Реал Сосьедадом в рамках пятого тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Карло Анчелотти одержали выездную победу со счетом 2:0 благодаря двум голам с пенальти.

Источник: Getty Images

Оба результативных удара Реала с одиннадцатиметровой отметки пришлись на второй тайм. На 58-й минуте Винсиус Жуниор пробил в левый от себя угол, а Алекс Ремиро не спас свою команду, хоть и угадал направление. На 75-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество "сливочных" - француз тоже отправил мяч влево, а голкипер в этот раз прыгнул в противоположную сторону.

Источник: Getty Images

Реал Мадрид, набрав 11 очков в пяти матчах, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Реал Сосьедад с четырьмя баллами расположился на 16-й позиции.

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Статистика матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид пятого тура чемпионата Испании

Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2

Голы: Винисиус, 58 (пен.), Мбаппе, 75 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 1.43 - 2.37

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 11 - 16

Удары в створ: 2 - 7

Угловые: 6 - 6

Фолы: 12 - 9

Атаки: 113 - 93

Реал Сосьедад: Ремиро - Арамбуру, Субельдия, Агерд (Пачеко, 77), Лопес (Муньос, 78) - Субименди, Сучич (Туррьентес, 76) - Беккер (Барренечеа, 63), Кубо, Гомес – Садик (Оскарссон, 63).

Реал Мадрид: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди - Вальверде, Модрич - Диас (Родриго, 25), Гюллер (Васкес, 79), Винисиус - Мбаппе (Эндрик, 89).

Предупреждения: Садик, Арамбуру, Пачеко, Барренечеа - Модрич.

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