iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2: обзор матча и результат игры 14.09.2024

Винисиус и Мбаппе с одиннадцатиметровой отметки не промахнулись.
Сегодня, 00:44
Реал обыграл Реал Сосьедад / Getty Images
Реал обыграл Реал Сосьедад / Getty Images

В субботу, 14 сентября, мадридский Реал встречался в гостях с Реал Сосьедадом в рамках пятого тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Карло Анчелотти одержали выездную победу со счетом 2:0 благодаря двум голам с пенальти.

Источник: Getty Images

Оба результативных удара Реала с одиннадцатиметровой отметки пришлись на второй тайм. На 58-й минуте Винсиус Жуниор пробил в левый от себя угол, а Алекс Ремиро не спас свою команду, хоть и угадал направление. На 75-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество "сливочных" - француз тоже отправил мяч влево, а голкипер в этот раз прыгнул в противоположную сторону.

Источник: Getty Images

Реал Мадрид, набрав 11 очков в пяти матчах, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Реал Сосьедад с четырьмя баллами расположился на 16-й позиции.

Читай также: Милан одержал дебютную победу под руководством Фонсеки

Статистика матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид пятого тура чемпионата Испании

Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2

Голы: Винисиус, 58 (пен.), Мбаппе, 75 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 1.43 - 2.37
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 11 - 16
Удары в створ: 2 - 7
Угловые: 6 - 6
Фолы: 12 - 9
Атаки: 113 - 93

Реал Сосьедад: Ремиро - Арамбуру, Субельдия, Агерд (Пачеко, 77), Лопес (Муньос, 78) - Субименди, Сучич (Туррьентес, 76) - Беккер (Барренечеа, 63), Кубо, Гомес – Садик (Оскарссон, 63).

Реал Мадрид: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди - Вальверде, Модрич - Диас (Родриго, 25), Гюллер (Васкес, 79), Винисиус - Мбаппе (Эндрик, 89).

Предупреждения: Садик, Арамбуру, Пачеко, Барренечеа - Модрич.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Сосьедад Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига

Статьи по теме

Именитый южноамериканский тренер установил рекорд Ла Лиги Именитый южноамериканский тренер установил рекорд Ла Лиги
"Очень тобой горжусь": Жена Лунина отреагировала на продление контракта с Реалом "Очень тобой горжусь": Жена Лунина отреагировала на продление контракта с Реалом
"Впереди много работы": Лунин отреагировал на продление контракта с Реалом "Впереди много работы": Лунин отреагировал на продление контракта с Реалом
Официально: Лунин подписал с Реалом новый многолетний контракт Официально: Лунин подписал с Реалом новый многолетний контракт
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи МЮ, Ливерпуля, Челси, Реала, Ювентуса, Милана, Баварии и поединки в УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа01:18
Тренер Эвертона ответил, почему снял с игры Миколенко в матче с Астон Виллой
Европа00:44
Два гола с пенальти принесли Реалу победу над Реал Сосьедадом
Европа00:15
Челси без Мудрика вырвал победу над Борнмутом Забарного
Вчера, 23:48
Европа23:48
Милан одержал дебютную победу под руководством Фонсеки
Легкая атлетика23:11
Дорощук стал призером дебютного финала Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту
Лига Чемпионов22:59
"Замечательный формат, но он добавляет работы": Пушич высказался об обновленной Лиге чемпионов
Европа22:36
"Это просто танец": Форвард немецкого топ-клуба отпраздновал гол, приспустив шорты перед болельщиками
Теннис22:30
Кубок Дэвиса: Украина уступила Израилю в матчевом противостоянии Первой мировой группы
Европа21:59
Эвертон Миколенко повторил антидостижение Борнмута
Европа21:45
Бавария на выезде разнесла новичка Бундеслиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK