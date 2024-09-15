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Игрок сборной Франции близок к переходу в клуб экс-тренера Шахтера

Адриен Рабьо пойдет на сокращение зарплаты ради перехода в Марсель.
Сегодня, 22:31
Адриен Рабьо / Getty Images
Адриен Рабьо / Getty Images

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо, который пока что остается самым желанным игроком на рынке свободных агентов, похоже, найдет себе новую команду.

Как сообщает журналист RMC Sport Мухаммед Бухафси, Рабьо договорился о переходе в стан Марселя Роберто де Дзерби.

Детали контракта остаются неизвестными, однако, отмечается, что ради возвращения на Родину Адриен пошел на значительное снижение зарплаты.

Также известно, что хавбек отказал Манчестер Юнайтед и нескольким другим клубам, чтобы поработать под руководством экс-тренера донецкого Шахтера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель франция Адриен Рабьо

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