Игрок сборной Франции близок к переходу в клуб экс-тренера Шахтера

Адриен Рабьо пойдет на сокращение зарплаты ради перехода в Марсель.

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо, который пока что остается самым желанным игроком на рынке свободных агентов, похоже, найдет себе новую команду.

Как сообщает журналист RMC Sport Мухаммед Бухафси, Рабьо договорился о переходе в стан Марселя Роберто де Дзерби.

Детали контракта остаются неизвестными, однако, отмечается, что ради возвращения на Родину Адриен пошел на значительное снижение зарплаты.

Также известно, что хавбек отказал Манчестер Юнайтед и нескольким другим клубам, чтобы поработать под руководством экс-тренера донецкого Шахтера.

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