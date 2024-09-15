iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Дженоа - Рома 1:1 видео голов и лучших моментов матча 15.09.2024

Вашему вниманию обзор поединка генуэзской и римской команд в чемпионате Италии.
Сегодня, 16:30
Дженоа и Рома завершили матч вничью / Getty Images
Дженоа и Рома завершили матч вничью / Getty Images

В воскресенье, 15 сентября, Дженоа встречалась на своем поле с Ромой в рамках четвертого тура итальянской Серии А.

Команды не определили победителя этого противостояния, завершив поединок вничью 1:1.

Читай также: Довбик забил, но Рома драматично упустила первую победу в чемпионате

Римская команда вела в счете с 37-й минуты и до последних секунд матча благодаря голу украинского нападающего Артема Довбика, который отличился дебютным забитым мячом в составе "волков". Тем не менее, в конце компенсированного времени генуэзцы вырвали ничейный результат.

Вашему вниманию видео всех голов матча Дженоа - Рома в четвертом туре Серии А:

Дженоа - Рома 1:1

Голы: Де Винтер, 90+6 - Довбик, 37

Дженоа: Голлини - Де Винтер, Вольякко (Витинья, 46), Васкес - Сабелли, Фрэндруп, Бадель (Богинен, 80), Торсбю (Малиновский, 46), Мартин - Пинамонти, Экубан (Экатор, 80).

Рома: Свилар - Манчини, Ндика, Анхелиньо - Салемакерс (Эрмосо, 50), Пизилли (Пеллегрини, 62), Кристанте, Коне, Эль-Шаарави (Челик, 62) - Дибала (Бальданци, 62), Довбик (Шомуродов, 81).

Предупреждения: Де Винтер - Пизилли, Пелелгрини, Шомуродов.

Источник: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома дженоа чемпионат Италии Серия А видео голов обзор матча артем довбик видео матча видео лучших моментов

Статьи по теме

Довбик забил, но Рома драматично упустила первую победу в чемпионате Довбик забил, но Рома драматично упустила первую победу в чемпионате
Ман Сити нашел потенциальную замену де Брюйне Ман Сити нашел потенциальную замену де Брюйне
Ферстаппен: На Гран-при Азербайджана мы поплатились за проблемы с болидом Ферстаппен: На Гран-при Азербайджана мы поплатились за проблемы с болидом
"Канело, давай, мы готовы": Кроуфорд и Аль аш-Шейх обратились к Альваресу "Канело, давай, мы готовы": Кроуфорд и Аль аш-Шейх обратились к Альваресу
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Довбика за Рому в обзоре матча с Дженоа: видео лучших моментов
Дебютный гол Довбика за Рому в обзоре матча с Дженоа: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа19:00
Ман Сити нашел потенциальную замену де Брюйне
Формула 118:50
Ферстаппен: На Гран-при Азербайджана мы поплатились за проблемы с болидом
Бокс18:40
"Канело, давай, мы готовы": Кроуфорд и Аль аш-Шейх обратились к Альваресу
Другие страны18:35
Роналду пропустит ближайший матч Ан-Насра
Формула 118:20
Берман установил уникальный рекорд Формулы-1
Европа17:59
Арсенал победил Тоттенхэм в не самом интересном северолондонском дерби
Европа17:57
Игрок Реала может пропустить остаток календарного года из-за травмы
Украина17:50
УПЛ: Ворскла и Рух поделили очки, Кривбасс одолел Левый Берег, Полесье сыграет с Вересом
Украина17:35
Поздний гол принес Кривбассу минимальную победу над Левым Берегом
Другие страны17:31
Экс-звезду Манчестер Юнайтед потроллили в матче чемпионата Южной Кореи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK