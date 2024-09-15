Дженоа - Рома 1:1 видео голов и лучших моментов матча 15.09.2024

Вашему вниманию обзор поединка генуэзской и римской команд в чемпионате Италии.

В воскресенье, 15 сентября, Дженоа встречалась на своем поле с Ромой в рамках четвертого тура итальянской Серии А.

Команды не определили победителя этого противостояния, завершив поединок вничью 1:1.

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Римская команда вела в счете с 37-й минуты и до последних секунд матча благодаря голу украинского нападающего Артема Довбика, который отличился дебютным забитым мячом в составе "волков". Тем не менее, в конце компенсированного времени генуэзцы вырвали ничейный результат.

Вашему вниманию видео всех голов матча Дженоа - Рома в четвертом туре Серии А:

Дженоа - Рома 1:1

Голы: Де Винтер, 90+6 - Довбик, 37

Дженоа: Голлини - Де Винтер, Вольякко (Витинья, 46), Васкес - Сабелли, Фрэндруп, Бадель (Богинен, 80), Торсбю (Малиновский, 46), Мартин - Пинамонти, Экубан (Экатор, 80).

Рома: Свилар - Манчини, Ндика, Анхелиньо - Салемакерс (Эрмосо, 50), Пизилли (Пеллегрини, 62), Кристанте, Коне, Эль-Шаарави (Челик, 62) - Дибала (Бальданци, 62), Довбик (Шомуродов, 81).

Предупреждения: Де Винтер - Пизилли, Пелелгрини, Шомуродов.

Источник: MEGOGO

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