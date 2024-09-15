Дженоа - Рома 1:1: обзор матча и результат игры 15.09.2024

В воскресенье, 15 сентября, Дженоа принимала на своем поле Рому в рамках четвертого тура итальянской Серии А.

Римляне с четвертой попытки снова не смогли добыть первую победу в текущем чемпионате, завершив поединок вничью 1:1, хотя и Артем Довбик постарался помочь своей новой команде выиграть.

Источник: Getty Images

Украинский форвард "волков" вышел на этот поединок в стартовом составе. После получаса игры у него был убойный момент, но украинец после передачи от Пауло Дибалы с близкого расстояния попал точно в голкипера. Затем уже Стефан Эль-Шаарави не использовал свой момент, пробив с хорошей позиции рядом со стойкой.

Источник: Getty Images

Тем не менее своим дебютным голом за Рому Довбик наконец-то отличился. На 37-й минуте встречи голкипер генуэзцев Пьерлуиджи Голлини парировал удар Никколо Пизилли, но украинский форвард был первым на добивании и отправил мяч в ворота. Для этого эпизода потребовалась длительная консультация с VAR на предмет офсайда у партнера по команде украинца, но забиты мяч все же был засчитан.

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В начале второго тайма Довбик имел еще один отличный шанс, когда после подачи в штрафную снова расстреливал ворота, но снова угодил в голкипера. Заменили украинца на 81-й минуте.

Источник: Getty Images

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский начал это матч на скамейке запасных и появился на поле после перерыва. Хавбек генуэзцев отличился парой опасных ударов со штрафных.

Спасла же Дженоа игру на последних секундах. На 90+6 минуте Витинья подал с левого фланга во вратарский, а Кони Де Винтер замкнул ударом головой под перекладину.

Источник: Getty Images

Дженоа, набрав пять очков в четырех матчах, на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. Рома пока так и не может выиграть, имея на своем счету три ничьи и поражение. "Джаллоросси" идут на 15-й позиции.

Статистика матча Дженоа - Рома четвертого тура чемпионата Италии

Дженоа - Рома 1:1

Голы: Де Винтер, 90+6 - Довбик, 37

Ожидаемые голы (xG): 1.10 - 2.32

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 15 - 14

Удары в створ: 7 - 6

Угловые: 4 - 5

Фолы: 9 - 12

Атаки: 102 - 94

Дженоа: Голлини - Де Винтер, Вольякко (Витинья, 46), Васкес - Сабелли, Фрэндруп, Бадель (Богинен, 80), Торсбю (Малиновский, 46), Мартин - Пинамонти, Экубан (Экатор, 80).

Рома: Свилар - Манчини, Ндика, Анхелиньо - Салемакерс (Эрмосо, 50), Пизилли (Пеллегрини, 62), Кристанте, Коне, Эль-Шаарави (Челик, 62) - Дибала (Бальданци, 62), Довбик (Шомуродов, 81).

Предупреждения: Де Винтер - Пизилли, Пелелгрини, Шомуродов.

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